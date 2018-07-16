УК РФ может пополниться статьей о подделке результатов допинг-контроля

В УК РФ может появиться статья за подделку или попытку фальсификации результатов проб на допинг. Максимальное наказание в таком случае — пять лет тюрьмы и штраф до 700 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект, как пишет «Парламентская газета» уже разработан и готовится к внесению в Госдуму. Автором инициативы выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

В беседе с изданием политик пояснил, что в РФ внедряются меры по борьбе с нарушением допинговых правил. Законодательством в этой области предусмотрена ответственность спортсменов, тренеров и профильных специалистов за нарушение норм. К правонарушениям относится склонение спортсмена к употреблению допинговых препаратов или использование веществ, запрещенных в спорте.

За сокрытие факта употребления или подделку результатов теста на допинг наказание не установлено. По словам Свищева, обозначенные условия также являются нарушением правил.

Политик предлагает внести в УК РФ новую статью в области допинга в спорте. Член ЛДПР считает нужным штрафовать нарушителей на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты спортсмена за три года. Альтернативный вариант — принудительные работы на четыре года или лишение свободы на аналогичный период. Такое наказание предлагается ввести за фальсификацию результатов допинговых проб.

За подмену допинг-контроля тренером, спортсменом и в отношении животных Свищев предложил ввести штраф в 500-700 тысяч рублей или же на сумму зарплаты провинившегося от года до пяти лет.

За хранение, перевозку и незаконное изготовление можно ввести штраф от 200 до 400 тысяч рублей или сумма заработной платы, полученная за один-два года.

Сокрытие или искажение информации о результатах допинговых проб согласно законопроекту виновный попадет в тюрьму на срок до двух лет. Его также лишат права занимать ряд должностей или работать в профильной сфере на срок в три года или вовсе бессрочно.