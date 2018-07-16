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10:53   16 Июля 2018
Россия

Режим чрезвычайной ситуации: Волгоград затопили ливни

Режим чрезвычайной ситуации: Волгоград затопили ливни

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В воскресенье, 15 июля, в Волгограде выпало аномальное число осадков: за сутки - полуторамесячная норма. Вода не успевает уходить в канализацию и смывает грунт со склонов и откосов, в результате чего на  пешеходных и автомобильных дорогах появляются грунтовые наносы.

В администрации города сообщили, что за расчистку магистралей отвечают дорожные службы.

Поскольку в городе заблокировано движение из-за дорожных работ, а ливни не прекращаются, объявлено чрезвычайное положение. Помимо этого ущерб от дождей получили волгоградские ТРК.

Ранее ливни обрушились на Читинскую область и Сочи. В Чите зафиксирован самый сильный паводок с 1936 года, а в Сочи подтоплены дома и заблокировано движение на дорогах, передает РИА Новости.

 

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Автор: Екатерина Розина
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