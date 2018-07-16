Путин заявил о миллионах кибератак во время ЧМ-2018

Спецслужбы отразили около 25 миллионов кибератак во время чемпионата мира по футболу, сообщил российский лидер.

Владимир Путин заявил об этом на встрече с представителями иностранных спецслужб. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Чтобы обеспечить безопасность, специалисты создали международный штаб, где работало более сотни сотрудников из 34 государств. Президент РФ отметил, что эксперты справились с работой, так как их деятельность была незаметной и не бросалась в глаза.

Чемпионат мира по футболу завершился в воскресенье, 15 июля. В финальном матче встретились сборные Франции и Хорватии. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу французской команды.