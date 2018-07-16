Договариваться не о чем: почему встреча Трампа и Путина не станет прорывом

Сегодня днем в Хельсинки, в президентском дворце, состоится первая полноформатная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее уже назвали исторической, и ждут каких-то резких изменений в мировой политике. Верить, конечно, хорошо, но это на сегодня невозможно. Почему? На это есть несколько очень веских причин.

Почему это невозможно

Во-первых, для прорыва нужно взаимопонимание хотя бы по одному ключевому вопросу, а такового явно пока не наблюдается. На Ближнем Востоке Россия постепенно вытесняет американцев, осваивая роль арбитра. Сегодня в Москву едут решать свои вопросы не только традиционные союзники РФ или «нейтральные» страны, но и многие официальные союзники США. А некоторые из них, как, например, Турция, полностью идут в кильватере российской внешней политики в данном регионе.

В то же время на примере Сирии и Ирака видно, что у Вашингтона остается все меньше и меньше возможностей влиять на ситуацию. А договариваться с тем, кто быстро теряет влияние, никто и ни о чем никогда не станет. Зачем, ведь уже завтра эти договоренности станут для Москвы невыгодными. Здесь можно говорить только о том, под каким благовидным предлогом американцы уберутся. И, вероятнее всего, так все и будет. Но это не прорыв, это закрепление сложившегося на сегодня статуса-кво.

Но Нобелевскую премию мира Трампу это очень даже поможет получить.

То же самое сегодня происходит и на Украине. Режим Петра Порошенко уже давно неподконтролен Вашингтону. Да, он от него зависим. Да, обе стороны должны формально приседать друг перед другом в реверансах, но былого контроля, как в 2014-2016 годах, уже нет. А раз нет контроля, то не о чем с Трампом и говорить. Об Украине имеет смысл говорить после парламентских и президентских выборов, то есть после 2019 года. Тогда станет понятна новая расстановка сил, а значит и позиции сторон.

Вопрос же «Северного потока-2» Москва вообще не собирается обсуждать с американцами. Здесь соглашение невозможно в принципе.

Итак, никаких точек соприкосновения у Москвы и Вашингтона нет, а значит и прорывов ждать бессмысленно. Но даже если бы они имелись, это бы все равно мало что изменило.

Дело в том, что есть еще один очень веский аргумент, который не позволяет сторонам договариваться по-настоящему и надолго. Дональд Трамп и его команда не контролирует ситуацию внутри страны. Демократы готовятся к реваншу на промежуточных парламентских выборах и считают, что им удастся отодвинуть нынешнюю команду от власти окончательно в 2020 году, когда в США пройдут очередные президентские выборы. Причем позиции сторон настолько различны, что компромисса между ними быть не может.

В Вашингтоне сегодня идет открытое противоборство по поводу дальнейшего пути развития страны, и что бы там сегодня не решил Трамп, его «наследник» скорее всего от этого откажется. Точно также как и сам Трамп недавно отказался от ядерной сделки с Ираном, заключенной его предшественником Бараком Обамой в 2015 году. И возникает вопрос, а зачем тогда о чем-то говорить? На самом деле есть о чем.

Чего ожидать

Думаю, встреча президентов получится результативной. А иначе ее бы просто не проводили. Обе стороны с ее помощью попытаются решить свои локальные проблемы. А заодно и помочь друг другу побороть своих оппонентов.

На самом деле Трампу нужна пусть и формальная, но договоренность с Россией. Причем варианты здесь предполагаются самые различные. Самой простой является договоренность по проблематике контроля за ядерным оружием и ядерным разоружением (причем поговорить и принять итоговое заявление, не значит реально заниматься этим процессом). Это позволит Трампу перейти в контрнаступление против «демократов» и даст ему шанс удержать власть и после 2020 года.

При этом Москва может получить уступки в Сирии, но главное — она поможет Трампу. Нынешняя администрация в Вашингтоне устраивает Москву. Чтобы это понять, надо просто посмотреть на результаты деятельности Трампа всего за полтора года нахождения у власти. США быстро уходят из многих регионов и позволяют России в них закрепляться. Представляете сколько пользы Москве может принести продолжение внутренних американских распрей на протяжении еще целых шести лет? Ради этого можно и подыграть Трампу.

В общем двум президентам есть о чем поговорить. И есть о чем договариваться. Но все эти договоренности точно не станут прорывом в отношениях двух стран. Чтобы это произошло, должны сложиться определенные условия. А их пока нет.

Мнение автора может не соответствовать позиции редакции.