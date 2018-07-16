Pussy Riot отправятся на исправительные работы или получат штраф за выходку в «Лужниках»

За незаконное проникновение на стадион во время ЧМ-2018 и ношение формы со знаками отличия в отношении Pussy Riot возбудили несколько административных дел.

Напомним, во время заключительного матча в «Лужниках», где за звание чемпиона боролись сборные Хорватии и Франции, на поле вырвались три девушки и молодой человек в форменной одежде. Позже выяснилось, что противозаконную акцию устроили девушки из так называемого движения Pussy Riot.

Против группы демонстрантов возбудили два уголовных дела: за нарушения правил поведения зрителей во время официальных спортивных мероприятий и за незаконное ношение формы.

Согласно закону, за первое нарушение молодые люди получат штраф в размере от трех до десяти тысяч либо 160 часов обязательных работу, также на нарушителей внесут в черный список и они не смогут посещать подобные мероприятия от трех до шести месяцев. По второй статье Pussy Riot грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

Эксперты предполагают, что девушки попытались с помощью подобной выходки нанести ущерб имиджу страны и опозорить Россию в глазах многочисленных глав государств и правительств и других высокопоставленных гостей мундиаля. В свою очередь РФ отлично справилась с ролью хозяйки международного спортивного соревнования по футболу.

Об этом рассказали глава экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами Антон Цветков и политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в ходе интервью для ФАН.