«Тройка» с дизайном в честь окончания ЧМ-2018 появилась в метро Москвы

Тематические транспортные карты изготовили в двух дизайнах: с изображением карты России и российских болельщиков на трибуне, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Тираж проездных «Тройка», посвященных окончанию чемпионата мира по футболу, составил 20 тысяч экземпляров. На карте России, в частности, красными звездами отметили города, где проходили матчи турнира. А на картах с изображением болельщиков также нарисовали флаг РФ. Кроме того, на билетах написали «Россия-2018. Футбол. Russia 2018. Football».

Ранее в московском метрополитене уже выпускали карты, посвященные ЧМ. В мае в продажу поступили «Тройки» с российским флагом и футбольным мячом. В ходе мундиаля продали 160 тысяч таких карт.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Первое место в этом году заняла сборная Франции, обыграв в финале Хорватию со счетом 4:2.