Визит Трампа в Хельсинки начался с переговоров с президентом Финляндии

Встреча политиков проходит в резиденции главы Финляндии Мянтюниеми, которая находится на некотором удалении от центра Хельсинки. Беседа пройдет в формате рабочего завтрака.

После переговоров с финским лидером Саули Ниинисте Трамп вернется в отель. После этого политик прибудет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа начнется в 13.00 по Москве в президентском дворце в центре Хельсинки. Предполагается, что общаться политики будут несколько часов. После чего — совместная пресс-конференция.

Путин встретится с Ниинисте так же в понедельник. Советник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что беседа запланирована после саммита Россия-США.

Встреча Путина и Трампа станет первой полноценной, если не считать переговоров в рамках саммитов G20 в Гамбурге и АТЭС во Вьетнаме. Также стороны за полтора года с момента вступления Трампа в должность провели несколько телефонных разговоров.