Трамп приехал в резиденцию президента Финляндии в Хельсинки

Лидер Финляндии Саули Ниинистё и его супруга встретили американского президента Дональда Трампа с женой и показали им дворец.

В понедельник в 13:00 по московскому времени в президентской резиденции Мянтюниеми в Хельсинки состоится российско-американский саммит. По итогам встречи Трамп и президент России Владимир Путин проведут совместную пресс-конференцию.

Это станет первая отдельная встреча лидеров РФ и США. Раньше они встречались только на полях международных форумов. Также Путин и Трамп несколько раз общались по телефону.

Как ранее рассказали в Кремле, на встрече в Финляндии стороны обсудят развитие двусторонних отношений, а также международную повестку, в том числе ситуации вокруг Сирии и Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что на встречу с Трампом Путин приедет на лимузине российского проекта «Кортеж».