Песков не думает, что Путин и Трамп станут обсуждать «Северный поток-2»

Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ожидает, что Путин «в первую очередь» намерен обсудить «Северный поток-2». Слова представителя Кремля привел телеканал RT.

Песков уточнил, что четкой повестки дня не существует. Главы государств сами определят вопросы, которые необходимо обсудить. Заявления же Вашингтона в этой области пресс-секретарь назвал «примером недобросовестной конкуренции».

Представитель Кремля добавил, что газопровод «Северный поток-2» является международным проектом, а не только российским или германским предприятием. Здесь много акционеров, крупных компаний со всего мира. Обеспокоенность вызывают угрозы санкциями в случае дальнейшей реализации проектов, пояснил Песков.

Несколько дней назад Трамп раскритиковал страны НАТО, позволившие строительство газопровода. ФРГ американский лидер назвал «заложницей России».