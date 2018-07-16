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 Визит Трампа в Хельсинки начался с переговоров с президентом Финляндии

Визит Трампа в Хельсинки начался с переговоров с президентом Финляндии
9:19   16 Июля 2018
Весь мир

Туск призвал Путина и Трампа начать поиск общих решений по Сирии и Украине

Туск призвал Путина и Трампа начать поиск общих решений по Сирии и Украине

Предотвратить конфликт и хаос в мире можно только совместными усилиями, начав с совершенствования основанного на правилах мирового порядка и реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), считает глава Европейского совета Дональд Туск.

В понедельник он находится в Пекине на 20-м саммите Евросоюза и Китая. В этот же день в Хельсинки состоится встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Все это происходит на фоне смены архитектуры мира, подчеркнул Туск. И задача всех стран - ответственно подойти к этим изменениям.

Государства должны подготовиться к совершенствованию мирового порядка, а также найти общие решения по реформированию ВТО и региональным конфликтам, в частности, Сирии и Украине. Это позволит предотвратить глобальный конфликт.

Путин и Трамп 16 июля встретятся в Финляндии. В Кремле ранее сообщали, что лидеры России и США обсудят перспективы развития двусторонних отношения, а также актуальные вопросы международной повестки.

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Автор: Юлия Халус
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