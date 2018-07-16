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8:58   16 Июля 2018
Весь мир

Туск: Мировое сообщество имеет время для предотвращения мирового хаоса

Туск: Мировое сообщество имеет время для предотвращения мирового хаоса

Такое мнение глава Евросовета Дональд Туск выразил во время пресс-конференции, которая проходит совместно с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

По мнению Туска, мировое сообщество имеет время для предотвращения конфликта, поэтому нужно учитывать общие правила и обязательства, лежащие на каждом. Глава ЕС имел ввиду «войну пошлин», войны в Сирии и на Украине. Политик считает, что государства могут идти по такому пути, а могут искать решения проблем, придерживаясь общих правил.

«Дух сотрудничества важен в наши дни», — отметил Туск.

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Автор: Павел Никифоров
#политика #евросовет #туск #весь мир
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