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8:53   16 Июля 2018
Весь мир

ЕС и КНР поддерживают полную денуклеаризацию Корейского полуострова — Туск

ЕС и КНР поддерживают полную денуклеаризацию Корейского полуострова — Туск

Евросоюз и Китай на 20-м двустороннем саммите обсудили вопросы международной повестки и выступили за мирное урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

Об этом заявил в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск.

Очередной саммит ЕС-КНР проходит 16 июля в Пекине. В рамках мероприятия глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретились с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Стороны обсудили двусторонние стратегические отношения, торговлю, инвестиции и климатические изменения, а также вопросы международной повестки, включая ситуации вокруг КНДР и Ирана.

Туск на итоговой пресс-конференции рассказал, что Китай и Евросоюз решили поддержать полную денуклеаризацию Корейского полуострова и решение корейской ядерной проблемы дипломатическим путем.

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Автор: Юлия Халус
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