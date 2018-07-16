ЕС и КНР поддерживают полную денуклеаризацию Корейского полуострова — Туск

Евросоюз и Китай на 20-м двустороннем саммите обсудили вопросы международной повестки и выступили за мирное урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

Об этом заявил в понедельник председатель Европейского совета Дональд Туск.

Очередной саммит ЕС-КНР проходит 16 июля в Пекине. В рамках мероприятия глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретились с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Стороны обсудили двусторонние стратегические отношения, торговлю, инвестиции и климатические изменения, а также вопросы международной повестки, включая ситуации вокруг КНДР и Ирана.

Туск на итоговой пресс-конференции рассказал, что Китай и Евросоюз решили поддержать полную денуклеаризацию Корейского полуострова и решение корейской ядерной проблемы дипломатическим путем.