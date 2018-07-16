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Песков: Приезд Болтона дал возможность сверить часы по встрече Путина и Трампа

Песков: Приезд Болтона дал возможность сверить часы по встрече Путина и Трампа

 Более 47 тысяч человек воспользовались метро, чтобы попасть на финал ЧМ

Более 47 тысяч человек воспользовались метро, чтобы попасть на финал ЧМ
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8:32   16 Июля 2018
Россия

Песков: Приезд Болтона дал возможность сверить часы по встрече Путина и Трампа

Песков: Приезд Болтона дал возможность сверить часы по встрече Путина и Трампа

Визит советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву состоялся в среду, 27 июня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приезд американского делегата позволил Кремлю и Белому дому «сверить часы» по вопросам предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Визит Болтона очень важен, отметил Песков. Стороны «сверили часы» по повестке дня, определили, где интересы совпадают, а где — нет. Очень важные контакты, заключил представитель Кремля. Его слова привел портал RT.

Встреча Путина и Трампа пройдет в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Параллельно состоятся переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

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Автор: Павел Никифоров
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