Туск: Минские договоренности — единственный способ решить кризис на Украине

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил такое мнение на пресс-конференции ведомства.

Евросовет в понедельник обсудит политическую обстановку в близлежащих странах. Организация в том числе коснется и Украины. Урегулировать ситуацию на юго-востоке этого государства можно только при полном соблюдении минских соглашений, подчеркнул Туск.

Пресс-конференция проходит совместно с премьером китайского Госсовета Ли Кэцяном и лидером Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Мероприятие приурочено к 20-му саммиту Китая и ЕС.

Военная операция Киева против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик началась в апреле 2014 года. По последней информации ООН, за четыре года войны погибли более 10 тысяч человек. Урегулирование конфликта обсуждается в Минске в формате «нормандской четверки». Подписано несколько документов, но перестрелки в Донбассе продолжаются.