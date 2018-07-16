Реконструкцию в петербургском Муринском парке закончат в октябре

Работы в Муринском парке Петербурга будут завершены до середины октября, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Муринский парк сдан на четыре месяца раньше запланированного срока, однако после сообщения активистов «Красивый Петербург» о трещинах в асфальте правительство города перепроверило готовность парка.

Комиссия подтвердила наличие проблем и обязала подрядчика завершить реконструкцию.

Подрядчик закончит работы и устранит замечания по гарантийным обязательствам (за свой счет) до 15 октября.