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 Реконструкцию в петербургском Муринском парке закончат в октябре

Реконструкцию в петербургском Муринском парке закончат в октябре
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 Реконструкцию в петербургском Муринском парке закончат в октябре

Реконструкцию в петербургском Муринском парке закончат в октябре
8:01   16 Июля 2018
Весь мир

Реконструкцию в петербургском Муринском парке закончат в октябре

Реконструкцию в петербургском Муринском парке закончат в октябре

Работы в Муринском парке Петербурга будут завершены до середины октября, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Муринский парк сдан на четыре месяца раньше запланированного срока, однако после сообщения активистов «Красивый Петербург» о трещинах в асфальте правительство города перепроверило готовность парка.

Комиссия подтвердила наличие проблем и обязала подрядчика завершить реконструкцию.

Подрядчик закончит работы и устранит замечания по гарантийным обязательствам (за свой счет) до 15 октября.

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Автор: Олег Королев
#петербург #реконструкция #муринский парк
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