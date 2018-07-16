В Никарагуа число погибших при протестах за день возросло до десяти человек

Число погибших за день во время протестов в Никарагуа возросло до десяти, сообщил исполнительный секретарь Никарагуанской ассоциации по правам человека Альваро Лейва Санчес.

В стране с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, однако это не остановило протесты. Оппозиция требует проведения досрочных выборов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки погибли пять человек. Общее число жертв превысило 350 человек.

По сданным портала Prensa, четверо погибших – сотрудники подразделения по борьбе с беспорядками. Столкновения происходили в четырех населенных пунктах, расположенных в департаментах Гранада и Масайя. В числе погибших - девочка 10-11 лет.