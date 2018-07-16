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 Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков

Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков
6:27   16 Июля 2018
Весь мир

Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков

Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков

Боевики в провинции Дераа в рамках перемирия за последние две недели сдали 26 танков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, в населенных пунктах Бусра, Дераа, Анхуль, Тафас и Насиб было сдано около трехсот пулеметов и автоматов, более 30 минометов, более 80 ручных противотанковых гранатометов, а также гаубицы и противотанковые ракеты. Также был сдан 21 танк Т-55 и пять танков Т-72.

Цыганков отметил, что  большинство полевых командиров осознали бесперспективность дальнейшей вооруженной борьбы и поэтому они присоединяются к перемирию. Он отметил, что тяжелой техники всего было сдано более 40 единиц, из них танков 26 единиц.

Подчеркивается, что после осмотра оружие может поступить на вооружение правительственных войск.

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Автор: Олег Королев
#сирия #танки #дераа
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