СМИ: США обвинил КНДР в производстве обогащенного урана

США подозревают КНДР в тайном производстве обогащенного урана, сообщает японская газета «Иомиури».

Соответствующее заявление американская сторона сделала во время недавнего визита в Пхеньян американского госсекретаря Майка Помпео, отмечает издание.

Газета со ссылкой на неназванные источники отмечает, что глава внешнеполитического ведомства США обвинил Пхеньян в сокрытии ядерных объектов, ядерных боеголовок и наращивания производства обогащенного урана. Подчеркивается, что данные американской стороны также свидетельствуют о том, что в Хамхыне расширяется ракетный завод.

Источники заявляют, что в свою очередь председатель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что данные утверждения не соответствуют действительности. Он также уточнил, что на заводе в Хамхыне ведутся работы о подготовке к сезону дождей.

Газета отмечает, что Помпео потребовал от Пхеньяна согласования графика денуклеаризации, тогда как представители КНДР настаивали на подписании декларации о прекращении военных действий.