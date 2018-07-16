Мы в соц.сетях:
В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

 СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
В Никарагуа число погибших при протестах за день возросло до десяти человек

В Никарагуа число погибших при протестах за день возросло до десяти человек

 Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков

Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков
В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

 СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
В Никарагуа число погибших при протестах за день возросло до десяти человек

В Никарагуа число погибших при протестах за день возросло до десяти человек

 Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков

Боевики в Дераа сдали сирийской армии 26 танков
6:06   16 Июля 2018
Весь мир

СМИ: США обвинил КНДР в производстве обогащенного урана

СМИ: США обвинил КНДР в производстве обогащенного урана

США подозревают КНДР в тайном производстве обогащенного урана, сообщает японская газета «Иомиури».

Соответствующее заявление американская сторона сделала во время недавнего визита в Пхеньян американского госсекретаря Майка Помпео, отмечает издание.

Газета со ссылкой на неназванные источники отмечает, что глава внешнеполитического ведомства США обвинил Пхеньян в сокрытии ядерных объектов, ядерных боеголовок и наращивания производства обогащенного урана. Подчеркивается, что данные американской стороны также свидетельствуют о том, что в Хамхыне расширяется ракетный завод.

Источники заявляют, что в свою очередь председатель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что данные утверждения не соответствуют действительности. Он также уточнил, что на заводе в Хамхыне ведутся работы о подготовке к сезону дождей.

Газета отмечает, что Помпео потребовал от Пхеньяна согласования графика денуклеаризации, тогда как представители КНДР настаивали на подписании декларации о прекращении военных действий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #кндр #ядерное оружие #уран
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...