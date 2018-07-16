СМИ: США и страны Запада намерены эвакуировать «Белых касок» из Сирии

США, Канада и ряд европейских стран обсуждают эвакуацию из Сирии членов организации «Белые каски».

По данным CNN, речь идет об отправке тысяч сотрудников и их семей в другие страны, такие как Великобритания, Канада или Германия.

Источник телеканала заявил, что соответствующий вопрос поднимал американский президент Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. Отмечается, что представители других стран убедили его в необходимости обсудить пути эвакуации с Израилем и Иорданией.

Также источник сообщил, что безопасность «Белых касок» может стать одной из тем на встрече Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки. Однако, страны Запада намерены найти способ осуществить задуманное без России.

Накануне в Госдепе заявили, что США выделят 6,6 миллиона долларов на работу «Белых касок» и механизма ООН в Сирии.