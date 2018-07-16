Мадуро поздравил Россию с проведением «лучшего ЧМ по футболу»

Венесуэльский президент Николас Мадуро поздравил россиян с проведением лучшего чемпионата мира по футболу.

Глава Венесуэлы на своей странице в Twitter отметил, что выражает свою признательность президенту России Владимиру Путину за выдающуюся организацию мундиаля.

Мадуро заявил, что ЧМ-2018 был во всех отношениях лучший чемпионат мира по футболу из тех, которые доводилось видеть людям. Он поздравил правительство, народ и сборную России с успехом.

Также глава государства поздравил французскую сборную с победой на чемпионате. Он отметил, что французские футболисты продемонстрировали дисциплину и командную работу, благодаря чему достигли победы.