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5:28   16 Июля 2018
Весь мир

Мадуро поздравил Россию с проведением «лучшего ЧМ по футболу»

Мадуро поздравил Россию с проведением «лучшего ЧМ по футболу»

Венесуэльский президент Николас Мадуро поздравил россиян с проведением лучшего чемпионата мира по футболу.

Глава Венесуэлы на своей странице в Twitter отметил, что выражает свою признательность президенту России Владимиру Путину за выдающуюся организацию мундиаля.

Мадуро заявил, что ЧМ-2018 был во всех отношениях лучший чемпионат мира по футболу из тех, которые доводилось видеть людям. Он поздравил правительство, народ и сборную России с успехом.

Также глава государства поздравил французскую сборную с победой на чемпионате. Он отметил, что французские  футболисты продемонстрировали дисциплину и командную работу, благодаря чему достигли победы.

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Автор: Олег Королев
#россия #чм-2018 #венесуэла #чм #николас мадуро
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