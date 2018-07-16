Маск назвал спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера педофилом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал педофилом британского дайвера Верна Уонсорта, спасавшего детей из пещеры в Таиланде.

Ранее Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска пиаром и посоветовал бизнесмену «засунуть свою подлодку куда поглубже».

Маск в ответ заявил, что никогда не видел британца, который « живет в Таиланде, в пещере», где оказались заперты дети.

Таже миллиардер предложил дайверу показать видео спасения, а позже добавил, чтобы тот не утруждал себя. Маск заявил, что в итоге заставит одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере, назвав Уонсорта педофилом.

Маск не стал объяснять свои слова. При этом многие пользователи Twitter раскритиковали его заявление. Позже он удалил свое сообщение.

Ранее Маск предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины. Власти региона отказались использовать предложенную маском подлодку, сославшись на ее непрактичность.