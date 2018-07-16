В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

Эксперты Следственного комитета подтвердили подлинность останков последнего русского императора Николая II и его семьи.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила РИА «Новости», что расследование дела об убийстве императорской семьи в 1918 году продолжается.

Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, семь из одиннадцати найденных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, сын и четыре дочери.

Подчеркивается, результаты сравнения генетических профилей костных останков и образцов от живущих родственников семьи Романовых показывают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.

В заключении молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III и погибшего человека, идентифицированного как Николай II, говорится, что они являются родственниками на уровне отец – сын.