Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

Возле берегов Испании были спасены около полутысячи мигрантов, сообщает Europa Press.

Операция проводилась Службой спасения на море и гражданской гвардией в Гибралтарском проливе и море Альборан.

В рамках операции спасены 479 мигрантов, среди них - более сотни детей. Спасенных доставят в испанский порт Андалусия.

Сотрудники агентства при министерстве развития в свою очередь спасли 31 человека, в том числе - двух несовершеннолетних.

В начале июля премьер-министр Италии сообщил, что власти страны передадут Ливии двенадцать военно-морских судов для борьбы с нелегальной миграцией