Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов
Возле берегов Испании были спасены около полутысячи мигрантов, сообщает Europa Press.
Операция проводилась Службой спасения на море и гражданской гвардией в Гибралтарском проливе и море Альборан.
В рамках операции спасены 479 мигрантов, среди них - более сотни детей. Спасенных доставят в испанский порт Андалусия.
Сотрудники агентства при министерстве развития в свою очередь спасли 31 человека, в том числе - двух несовершеннолетних.
В начале июля премьер-министр Италии сообщил, что власти страны передадут Ливии двенадцать военно-морских судов для борьбы с нелегальной миграцией