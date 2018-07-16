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4:19   16 Июля 2018
Весь мир

Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

Возле берегов Испании были спасены около полутысячи мигрантов, сообщает Europa Press.

Операция проводилась Службой спасения на море и гражданской гвардией в Гибралтарском проливе и море Альборан.

В рамках операции спасены 479 мигрантов, среди них - более сотни детей. Спасенных доставят в испанский порт Андалусия.

Сотрудники агентства при министерстве развития в свою очередь спасли 31 человека, в том числе - двух несовершеннолетних.

В начале июля премьер-министр Италии сообщил, что власти страны передадут Ливии двенадцать военно-морских судов для борьбы с нелегальной миграцией

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Автор: Олег Королев
#мигранты #испания
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