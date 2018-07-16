Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией

Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович заявила о необходимости вести с Россией диалог на тему борьбы с общими угрозами безопасности.

В интервью Associated Press она заявил, что стороны должны иметь диалог об общих угрозах. Глава государства отметила, что необходимо работать с Москвой вместе.

Также Грабар-Китарович выразила надежду, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Финляндии продемонстрируют ответственное отношение к международной стабильности и трансатлантическим отношениям.

В воскресенье президенты России и Хорватии провели переговоры.