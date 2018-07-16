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3:41   16 Июля 2018
Россия

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

В Госдуме планируют внести поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности, которые позволят полицейским оперативно получать информацию о местоположении с мобильных телефонов пропавших детей.

По информации «Известий», на данный момент для получения геолокации со смартфонов детей полиции нужно получать решение суда, что затягивает поиски.

Процедуру предполагается упростить. Согласно предложенным изменениям, такие сведения будут предоставляться  по письменному согласию родителей с обязательным уведомлением суда.

С соответствующей инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Документ будет внесен на рассмотрение в понедельник.

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Автор: Олег Королев
#госдума #смартфон #геолокация
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