Мы в соц.сетях:
В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

 СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

 Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией

Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией
В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

 СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

 Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией

Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией
3:27   16 Июля 2018
Россия

Делегация Госдумы намерена посетить Германию в октябре

Делегация Госдумы намерена посетить Германию в октябре

Делегация депутатов Госдумы РФ намерена посетить Германию в октябре, сообщил координатор депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ Павел Завальный.

Глава комитета по энергетике рассказал РИА «Новости», что поездка может состояться с 15 по 19 октября. Планируется, что депутаты посетят точки входа газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на территории Германии.

Завальный рассказал, что речь может идти о посещении Померании, Тюрингии и Грайфсвальда. По его словам, депутаты намерены провести  представителями германо-российской парламентской группы в Бундестаге.

Депутат отметил, что состав делегации на данный момент не сформирован.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#госдума #германия #делегация #бундестаг
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...