Делегация Госдумы намерена посетить Германию в октябре

Делегация депутатов Госдумы РФ намерена посетить Германию в октябре, сообщил координатор депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ Павел Завальный.

Глава комитета по энергетике рассказал РИА «Новости», что поездка может состояться с 15 по 19 октября. Планируется, что депутаты посетят точки входа газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на территории Германии.

Завальный рассказал, что речь может идти о посещении Померании, Тюрингии и Грайфсвальда. По его словам, депутаты намерены провести представителями германо-российской парламентской группы в Бундестаге.

Депутат отметил, что состав делегации на данный момент не сформирован.