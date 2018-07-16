Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинская экономика стоит перед угрозой дефолта на фоне социально-демографического кризиса. Об этом в своей статье пишет украинский экономит Татьяна Богдан.

В опубликованной в издании «Зеркало недели» статье отмечается, что негативным фактом является снижение международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны Национальным банком - на 6,9 процентов за пять месяцев.

Богдан заявляет, что снижение случилось на фоне пиковых нагрузок выплат по внешнему госдолгу, что ставит Украину перед реальной угрозой суверенного дефолта.

Автор статьи отмечает, что значительный дефицит торгового баланса, низкий уровень международных резервов, отрицательное сальдо инвестиций, чрезмерные объемы внешнего долга и непосильные для Украины долговые выплаты символизирует о наступлении дефолта в ближайшее время.

Также Богдан подчеркивает, что в начале текущего года Украина впервые за последние три года столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета и осуществлением плановых выплат по внешнему долгу.