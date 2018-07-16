Мы в соц.сетях:
В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

 СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

 Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией

Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией
В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

В СК сообщили итоги экспертизы останков царской семьи

 СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам

СМИ: Госдума рассмотрит поправки, упрощающие поиск детей по смартфонам
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

Возле берегов Испании спасли около 500 мигрантов

 Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией

Хорватский президент заявила о необходимости диалога с Россией
3:07   16 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинская экономика стоит перед угрозой дефолта на фоне социально-демографического кризиса. Об этом в своей статье пишет украинский экономит Татьяна Богдан.

В опубликованной в издании «Зеркало недели» статье отмечается, что негативным фактом является снижение международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны Национальным банком - на 6,9 процентов за пять месяцев.

Богдан заявляет, что снижение случилось на фоне пиковых нагрузок выплат по внешнему госдолгу, что ставит Украину перед реальной угрозой суверенного дефолта.

Автор статьи отмечает, что значительный дефицит торгового баланса, низкий уровень международных резервов, отрицательное сальдо инвестиций, чрезмерные объемы внешнего долга и непосильные для Украины долговые выплаты символизирует о наступлении дефолта в ближайшее время.

Также Богдан подчеркивает, что в начале текущего года Украина впервые за последние три года столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета и осуществлением плановых выплат по внешнему долгу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #экономика #дефолт
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...