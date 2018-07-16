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2:44   16 Июля 2018
Весь мир

После атаки «Боко Харам» в Нигерии без вести пропали 70 военных

После атаки «Боко Харам» в Нигерии без вести пропали 70 военных

Около 70 нигерийских военных числятся без вести пропавшими после атаки «Боко Харам», сообщает «Синьхуа».

По информации агентства, атака произошла в субботу в районе Бама. Радикальные исламисты атаковали военный конвой, состоящий из восьми грузовиков.

Источник «Синьхуа» сообщил, что в результате атаки на северо-востоке страны без вести пропавшими числятся по меньшей мере 70 военнослужащих, в том числе - пятеро офицеров.

На территории Нигерии и части соседних стран действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Боевики организации выступают против западной модели образования.

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Автор: Олег Королев
#нигерия #боко харам
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