После атаки «Боко Харам» в Нигерии без вести пропали 70 военных

Около 70 нигерийских военных числятся без вести пропавшими после атаки «Боко Харам», сообщает «Синьхуа».

По информации агентства, атака произошла в субботу в районе Бама. Радикальные исламисты атаковали военный конвой, состоящий из восьми грузовиков.

Источник «Синьхуа» сообщил, что в результате атаки на северо-востоке страны без вести пропавшими числятся по меньшей мере 70 военнослужащих, в том числе - пятеро офицеров.

На территории Нигерии и части соседних стран действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Боевики организации выступают против западной модели образования.