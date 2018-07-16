После атаки «Боко Харам» в Нигерии без вести пропали 70 военных
Около 70 нигерийских военных числятся без вести пропавшими после атаки «Боко Харам», сообщает «Синьхуа».
По информации агентства, атака произошла в субботу в районе Бама. Радикальные исламисты атаковали военный конвой, состоящий из восьми грузовиков.
Источник «Синьхуа» сообщил, что в результате атаки на северо-востоке страны без вести пропавшими числятся по меньшей мере 70 военнослужащих, в том числе - пятеро офицеров.
На территории Нигерии и части соседних стран действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Боевики организации выступают против западной модели образования.