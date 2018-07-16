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 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

 СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом

СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом
2:22   16 Июля 2018
Весь мир

Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в вопросе налаживания отношений России и США инициатива находится на стороне России.

На своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что он и американский лидер Дональд Трамп встретятся с российскими коллегами в столице Финляндии.

По словам Помпео, улучшение отношений Вашингтона с Москвой принесет пользу всем сторонам. Однако, по его мнению, «мяч находится на российской стороне поля».

Госсекретарь заявил, что США продолжат привлекать Россию к ответственности за «злонамеренные действия».

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #помпео #российско-американские отнгошения
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