Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в вопросе налаживания отношений России и США инициатива находится на стороне России.

На своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что он и американский лидер Дональд Трамп встретятся с российскими коллегами в столице Финляндии.

По словам Помпео, улучшение отношений Вашингтона с Москвой принесет пользу всем сторонам. Однако, по его мнению, «мяч находится на российской стороне поля».

Госсекретарь заявил, что США продолжат привлекать Россию к ответственности за «злонамеренные действия».

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.