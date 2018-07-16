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 СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом

СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом
2:02   16 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом

СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом

Британские принцы Чарльз и Уильям отказались участвовать во время встречи королевы Великобритании Елизаветы Второй и президента США Дональда Трампа.

Times со ссылкой на источники отмечает, что Чарльз и Уильям просто не стали присутствовать. Газета отмечает, что королева была на встрече в одиночестве, что крайне необычно для подобных мероприятий.

Как отмечается, в момент встречи принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании. В свою очередь принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир.

В пятницу американский лидер с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Великобритании. Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета Вторая познакомилась лично.

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Автор: Олег Королев
#трамп #елизавета ii
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