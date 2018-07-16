Корабли Северного флота прибыли в Финский залив

Отряд кораблей Северного флота прибыл в Финский залив для участия в военно-морском параде, который пройдет 29 июля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ сообщает, что в возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов» отряд входят атомный подводный крейсер «Орел», большой противолодочный корабль «Североморск» и фрегат «Адмирал Горшков».

Корабли уже заняли назначенные районы внешнего рейда Финского залива. Во время перехода из Баренцева в Балтийское море суда отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны.

В ближайшее время корабли начнут тренировки главного военно-морского парада.