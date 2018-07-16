Белый дом назвал точное время пресс-конференции Путина и Трампа

Белый дом назвал точное время совместной пресс-конференции американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обнародованный администраций президента США график Трампа.

Мероприятия запланировано на 16:20 по местному времени, которое совпадает с московским.

Согласно плану, президенты встретятся тет-а-тет в в 13:20. Затем дискуссия перейдет в совместный ланч в 13:20.

Ранее Трамп заявлял, что у него нет крупных ожиданий с российским лидером 16 июля в Хельсинки.