Эрдоган: День победы народа Турции над мятежом отмечают даже в Москве

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что провал попытки госпереворота в 2016 году является победой турецкого народа и всех угнетенных в мире.

Во время выступления на многотысячном митинге Эрдоган заявил, что в Турции никогда не забудут и не позволят забыть 15 июля. По его словам, эта дата обозначает возрождение нации и сопротивление атаке на нее. Он также отметил, что этот день отмечают также и в Москве.

Также Эрдоган заявил, что борьба с оппозиционной организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) будет продолжаться до тех пор, пока каждый ее участник «не заплатит по счетам». По его словам, переход страны на президентскую форму правления должен усилить Анкару.