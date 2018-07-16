Мы в соц.сетях:
Корабли Северного флота прибыли в Финский залив

Корабли Северного флота прибыли в Финский залив

 Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

 СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом

СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом
Корабли Северного флота прибыли в Финский залив

Корабли Северного флота прибыли в Финский залив

 Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

Помпео: Улучшение отношений Москвы и Вашингтона зависит от РФ

 СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом

СМИ: Британские принцы отказались встречаться с Трампом
0:45   16 Июля 2018
Весь мир

Эрдоган: День победы народа Турции над мятежом отмечают даже в Москве

Эрдоган: День победы народа Турции над мятежом отмечают даже в Москве

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что провал попытки госпереворота в 2016 году является победой турецкого народа и всех угнетенных в мире.

Во время выступления на многотысячном митинге Эрдоган заявил, что в Турции никогда не забудут и не позволят забыть 15 июля. По его словам, эта дата обозначает возрождение нации и сопротивление атаке на нее. Он также отметил, что этот день отмечают также и в Москве.

Также Эрдоган заявил, что борьба с оппозиционной организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) будет продолжаться до тех пор, пока каждый ее участник «не заплатит по счетам». По его словам, переход страны на президентскую форму правления должен усилить Анкару.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #турция #эрдоган #мятеж в турции
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...