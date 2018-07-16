СМИ: Британия ведет переговоры по выселению Ассанжа из посольства Эквадора

Британские власти ведут закрытые переговоры с эквадорским правительством по вопросу выселения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из лондонского диппредставительства Эквадора.

По информации газеты The Times, «тайные переговоры» проводятся между высокопоставленным чиновниками. В их числе - заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан.

Глава МИД Эквадора в минувшем месяце заявлял, что убежище главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве не может быть вечным. Отмечалось, что это в первую очередь противоречит правам самого активиста.