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0:12   16 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Британия ведет переговоры по выселению Ассанжа из посольства Эквадора

СМИ: Британия ведет переговоры по выселению Ассанжа из посольства Эквадора

Британские власти ведут закрытые переговоры с эквадорским правительством по вопросу выселения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из лондонского диппредставительства Эквадора.

По информации газеты The Times, «тайные переговоры» проводятся между высокопоставленным чиновниками. В их числе - заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании  Алан Дункан.

Глава МИД Эквадора в минувшем месяце заявлял, что убежище главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве не может быть вечным. Отмечалось, что это в первую очередь противоречит правам самого активиста.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #wikileaks #джуллиан ассанж
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