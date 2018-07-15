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22:59   15 Июля 2018
Весь мир

Обладатели паспорта болельщика смогут до конца года без виз въезжать в РФ, заявил Путин

Обладатели паспорта болельщика смогут до конца года без виз въезжать в РФ, заявил Путин

Гражданам других государств, у которых есть паспорт болельщика, предоставят право многократного безвизового въезда в Россию до конца 2018 года.

Об этом журналистам сообщил президент России Владимир Путин в кулуарах первенства мира по футболу. Глава РФ выразил надежду на то, что болельщики воспользуются этой возможностью и вновь посетят страну с друзьями или членами своих семей.

Чемпионат мира по футболу, который впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, завершился в воскресенье в Москве победой сборной Франции.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #чм-2018 #общество #весь мир #паспорт болельщика
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