Обладатели паспорта болельщика смогут до конца года без виз въезжать в РФ, заявил Путин

Гражданам других государств, у которых есть паспорт болельщика, предоставят право многократного безвизового въезда в Россию до конца 2018 года.

Об этом журналистам сообщил президент России Владимир Путин в кулуарах первенства мира по футболу. Глава РФ выразил надежду на то, что болельщики воспользуются этой возможностью и вновь посетят страну с друзьями или членами своих семей.

Чемпионат мира по футболу, который впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, завершился в воскресенье в Москве победой сборной Франции.