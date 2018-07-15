Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы

Четыре человека погибли из-за столкновения пассажирского поезда с легковой машиной в Татарстане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе республиканского МВД РФ. В настоящее время стражи порядка выясняют причину столкновения и устанавливают все подробности трагедии.

Также сообщается о задержке движения. Поезд остается стоять на путях. Как заявили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД), на движение других пассажирских составов происшествие не повлияло.

Согласно данным ГЖД, причиной ДТП стало нарушение правил водителем авто.