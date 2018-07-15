Продолжают позорить страну: эксперты прокомментировали выходку Pussy Riot на финале ЧМ

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева заявила, что акция Pussy Riot на матче финала ЧМ выглядит абсурдным.

Ее слова приводит ФАН. По мнению эксперта акция заранее была спланирована и согласована с определенными СМИ, которые вскоре станут ясны. Елисеева подчеркнула, что мало кто знает Pussy Riot, потому они должны придумывать всякого рода акции, чтобы напоминать о себе и держаться в политической повестке.

«Эта группировка продолжает позорить страну», — отметила политолог.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик также в беседе с агентством прокомментировал выходку активистов. Как считает эксперт, такими действиями они попытались унизить Россию в присутствии многочисленных официальных лиц и известных личностей, прибывших на закрытие ЧМ в Москву.

В воскресенье четверо участников так называемого движения Pussy Riot выбежали на поле во время игры сборных Франции и Хорватии. Нарушители решили сделать это в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Вскоре они были задержаны и выпровожены с поля. Игра была остановлена менее чем на минуту, а после футболисты продолжили борьбу за первенство на поле.