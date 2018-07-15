Трамп прибыл в Хельсинки накануне переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп прилетел в Хельсинки, где в понедельник у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости. Президентский борт приземлился в 20.40 по местному времени в столице Финляндии.

Переговоры глав двух государств пройдут в понедельник 16 июля в Хельсинки. Обе стороны обозначили широкий круг вопросов, которые планируется обсудить в ходе первой полноформатной двусторонней встречи президентов США и России.