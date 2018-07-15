Мы в соц.сетях:
Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы

 Путин принял Макрона в Кремле

Путин принял Макрона в Кремле
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Обладатели паспорта болельщика смогут до конца года без виз въезжать в РФ, заявил Путин

Обладатели паспорта болельщика смогут до конца года без виз въезжать в РФ, заявил Путин

 Продолжают позорить страну: эксперты прокомментировали выходку Pussy Riot на финале ЧМ

Продолжают позорить страну: эксперты прокомментировали выходку Pussy Riot на финале ЧМ
Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане, есть жертвы

 Путин принял Макрона в Кремле

Путин принял Макрона в Кремле
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Обладатели паспорта болельщика смогут до конца года без виз въезжать в РФ, заявил Путин

Обладатели паспорта болельщика смогут до конца года без виз въезжать в РФ, заявил Путин

 Продолжают позорить страну: эксперты прокомментировали выходку Pussy Riot на финале ЧМ

Продолжают позорить страну: эксперты прокомментировали выходку Pussy Riot на финале ЧМ
21:23   15 Июля 2018
Весь мир

Трамп прибыл в Хельсинки накануне переговоров с Путиным

Трамп прибыл в Хельсинки накануне переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп прилетел в Хельсинки, где в понедельник у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости. Президентский борт приземлился в 20.40 по местному времени в столице Финляндии.

Переговоры глав двух государств пройдут в понедельник 16 июля в Хельсинки. Обе стороны обозначили широкий круг вопросов, которые планируется обсудить в ходе первой полноформатной двусторонней встречи президентов США и России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #трамп #хельсинки #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...