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21:13   15 Июля 2018
Весь мир

Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком Чемпионата мира по футболу, завершившегося в воскресенье в РФ, признан член сборной Хорватии Лука Модрич. FIFA вручила хорватскому полузащитнику «Золотой мяч».

«Серебряный мяч» достался бельгийскому полузащитнику Эдену Азару, «Бронзовый мяч» – французскому нападающему Антуану Гризманну. Лучшим молодым игроком признали 19-летнего француза Килиана Мбаппе, лучшим вратарем турнира, по мнению FIFA, стал бельгиец Тибо Куртуа.

Напомним, в воскресенье завершился финальный матч Кубка мира. Франция, одержав победу над хорватами (4:2), во второй раз стала чемпионом мира по футболу.

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Автор: Алла Ларионова
#футбол #чм-2018 #весь мир #хорватия #модрич
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