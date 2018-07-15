Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком Чемпионата мира по футболу, завершившегося в воскресенье в РФ, признан член сборной Хорватии Лука Модрич. FIFA вручила хорватскому полузащитнику «Золотой мяч».

«Серебряный мяч» достался бельгийскому полузащитнику Эдену Азару, «Бронзовый мяч» – французскому нападающему Антуану Гризманну. Лучшим молодым игроком признали 19-летнего француза Килиана Мбаппе, лучшим вратарем турнира, по мнению FIFA, стал бельгиец Тибо Куртуа.

Напомним, в воскресенье завершился финальный матч Кубка мира. Франция, одержав победу над хорватами (4:2), во второй раз стала чемпионом мира по футболу.