Туск: США и Европа — лучшие друзья

Председатель ЕС Дональд Туск ответил на критические высказывания президента США Дональда Трампа. Туск заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты не являются друг другу соперниками.

«Америка и ЕС — лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, — это распространение фейковых новостей», — написал Туск в своем Twitter-аккаунте.

Во время интервью телеканалу CBS президент США заявил, что судя по действиям Евросоюза в торговле, он является Америке соперником. Также американский глава назвал соперниками своего государства Россию и Китай.

В марте этого года США ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25%, на алюминий — 10%. Страна обосновала свои шаги соображениями национальной безопасности. Пошлины в отношении ЕС вступили в силу с июня. В ответ на американские действия, Еврокомиссия (ЕК) открыла 1 июня спор в ВТО, а с 22 июня ввела дополнительные пошлины в 25% на импорт ряда товаров из США в ЕС. Их сумма составила около 2,8 миллиарда евро. Это осуществилось для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО.

Также ЕК заявила о возможном введение защитных мер на рынке стали Евросоюза, на случай обнаружения дополнительного приток импорта в страны ЕС из-за «закрытия» рынка.