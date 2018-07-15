Секс-скандал стал причиной ухода британского министра с поста

Министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс подал в отставку после того, как его переписки сексуального характера оказались в СМИ. Информацию сообщает SkyNews.

Всего в распоряжении британского таблоида The Mirror оказалось практически две тысячи сообщений министра, которые он отправлял двум женщинам. Отмечается, что в СМС Гриффитс требовал у них откровенные фотографии и видеоролики, взамен предлагая деньги, а также настаивал на личной встрече. Министр принял решение покинуть пост еще до публикации The Mirror.

Гриффитс заявил СМИ, что ему «глубоко стыдно за свое поведение, которое причинило невыразимые страдания» его семье и жене. Также он принес извинения премьер-министру страны Терезе Мэй и правительству.

Министр также признался, что нуждается в профессиональной помощи, чтобы подобное больше не повторилось.

Это уже не первая отставка в правительстве Мэй на почве обвинений в сексуальных домогательствах. Так, в начале ноября прошлого года, министр обороны Майкл Фэллон ушел с поста из-за скандала, случившегося 15 лет назад. В декабре глава аппарата британского правительства Дэмиан Грин подал в отставку после обнаружения на его офисном компьютере порнографических материалов.