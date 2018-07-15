Автобус с пассажирами перевернулся в США

Пассажирский автобус перевернулся на автомобильной магистрали недалеко от американского города Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико), погибли три человека, 22 получили травмы.

Об этом сообщает в воскресенье местный новостной портал Albuquerque Journal со ссылкой на пожарных. Отмечается, что глава пожарной охраны округа Сандовал Джеймс Максон заявил, что пострадавших всех пострадавших госпитализировали. Помимо автобуса в ДТП попали еще несколько автомобилей. Некоторых пострадавших пришлось вытаскивать с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов.