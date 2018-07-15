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Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

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Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018
20:51   15 Июля 2018
Весь мир

Автобус с пассажирами перевернулся в США

Автобус с пассажирами перевернулся в США

Пассажирский автобус перевернулся на автомобильной магистрали недалеко от американского города Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико), погибли три человека, 22 получили травмы.

Об этом сообщает в воскресенье местный новостной портал Albuquerque Journal со ссылкой на пожарных. Отмечается, что глава пожарной охраны округа Сандовал Джеймс Максон заявил, что пострадавших всех пострадавших госпитализировали. Помимо автобуса в ДТП попали еще несколько автомобилей. Некоторых пострадавших пришлось вытаскивать с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов. 

 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #дтп #общество #весь мир
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