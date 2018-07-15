Экс-советник Трампа: Ключевыми вопросами саммита станут Сирия и Иран

На предстоящем российско-американском саммите основными вопросами станут темы Сирии и Ирана. Информацию передает РИА Новости с ссылкой на бывшего советника Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Валида Фареса.

Фарес заявил, что проблемы войны в Сирии и поведения Ирана в регионе станут самыми важных вопросами саммита. Кроме того, он выразил свое мнение относительно будущей политики Трампа в Сирии. Он считает, что США продолжит обсуждать ситуацию в стране с другими игроками международного сообщества, в том числе с Россией. РФ присутствует в Сирии, оказывая значительное влияние на Иран и Башара Асада, отметил экс-советник. Также к целям США он отнес стремление вступить в политические конституционные переговоры для поиска решений.

Несмотря на это, США требуются гарантии, что после достижения политического решения иранские войска выведут из Сирии, отметил Фарес.

«Это может стать основой для следующей фазы переговоров, чтобы в Сирии наступил послевоенный период и, в конечном итоге, конституционная эра после Асада», — сказал Фарес.

Главы России и США встретиться 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Трамп обсудят дальнейший план развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.