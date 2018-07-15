Мы в соц.сетях:
Путин принял Макрона в Кремле

Путин принял Макрона в Кремле

 Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot

Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

 Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018
Путин принял Макрона в Кремле

Путин принял Макрона в Кремле

 Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot

Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

 Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018
20:28   15 Июля 2018
Весь мир

Экс-советник Трампа: Ключевыми вопросами саммита станут Сирия и Иран

Экс-советник Трампа: Ключевыми вопросами саммита станут Сирия и Иран

На предстоящем российско-американском саммите основными вопросами станут темы Сирии и Ирана. Информацию передает РИА Новости с ссылкой на бывшего советника Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Валида Фареса.

Фарес заявил, что проблемы войны в Сирии и поведения Ирана в регионе станут самыми важных вопросами саммита. Кроме того, он выразил свое мнение относительно будущей политики Трампа в Сирии. Он считает, что США продолжит обсуждать ситуацию в стране с другими игроками международного сообщества, в том числе с Россией. РФ присутствует в Сирии, оказывая значительное влияние на Иран и Башара Асада, отметил экс-советник. Также к целям США он отнес стремление вступить в политические конституционные переговоры для поиска решений. 

Несмотря на это, США требуются гарантии, что после достижения политического решения иранские войска выведут из Сирии, отметил Фарес.

 «Это может стать основой для следующей фазы переговоров, чтобы в Сирии наступил послевоенный период и, в конечном итоге, конституционная эра после Асада», — сказал Фарес.

Главы России и США встретиться 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Трамп обсудят дальнейший план развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #путин #трамп #саммит #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...