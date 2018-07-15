Путин принял Макрона в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле. Глава страны отметил, что Россия и Франция успешно движутся к воссоздаю прежних механизмов сотрудничества.

Он убежден, что это является предпосылками для последующего благоприятного развития отношений. Путин также подтвердил, что заседание Большой российско-французской межпарламентской комиссии случится уже в скором времени.

Согласно материалам ко встрече глав, оно произойдет 25 июля. В настоящее время Москва и Париж убеждены, что никаких препятствий для организации встреч глав правительств нет. Комиссия, возглавляемая председателями нижних палат парламентов двух стран, является основным органом сотрудничества по парламентской линии.