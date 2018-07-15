Мы в соц.сетях:
Путин принял Макрона в Кремле

Путин принял Макрона в Кремле

 Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot

Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

 Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018
Путин принял Макрона в Кремле

Путин принял Макрона в Кремле

 Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot

Во время финала ЧМ по футболу на поле выбежали участницы Pussy Riot
Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения
Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

Лучшим игроком ЧМ-2018 признан хорват Лука Модрич

 Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018
19:21   15 Июля 2018
Весь мир

Пентагон приобретет новую партиую истребителей F-35

Пентагон приобретет новую партиую истребителей F-35

Пентагон и корпорация Lockheed Martin («Локхид Мартин») пришли к соглашению о закупке 141 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

 

Объединенное управление программой F-35 и Lockheed Martin находятся на финальных этапах переговоров по приобретению 11-й партии истребителей. Информацию передает журнал Defense News со ссылкой представителя министерства обороны США. Оборонное ведомство сообщает, что данная партия истребителей станет самой внушительной за все время их сотрудничества с Lockheed Martin.

На сегодняшний момент общая стоимость сделки и цена одного самолета пока не раскрываются. Представитель «Локхид Мартин» сообщил, что компания обещает снизить стоимость одного истребителя до 80 миллионов долларов к 2020 году. Ранее корпорация сообщила о предоставлении Пентагону скидки на различные модификации F-35 в общем размере 728 миллионов. Снижения стоимости добился Дональд Трамп, пригрозив компании обращению к конкурентам — корпорации Boeing.

F-35 является многофункциональной боевой машиной пятого поколения. В США истребитель выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#экономика #пентагон #америка #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...