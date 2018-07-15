Пентагон приобретет новую партиую истребителей F-35

Пентагон и корпорация Lockheed Martin («Локхид Мартин») пришли к соглашению о закупке 141 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Объединенное управление программой F-35 и Lockheed Martin находятся на финальных этапах переговоров по приобретению 11-й партии истребителей. Информацию передает журнал Defense News со ссылкой представителя министерства обороны США. Оборонное ведомство сообщает, что данная партия истребителей станет самой внушительной за все время их сотрудничества с Lockheed Martin.

На сегодняшний момент общая стоимость сделки и цена одного самолета пока не раскрываются. Представитель «Локхид Мартин» сообщил, что компания обещает снизить стоимость одного истребителя до 80 миллионов долларов к 2020 году. Ранее корпорация сообщила о предоставлении Пентагону скидки на различные модификации F-35 в общем размере 728 миллионов. Снижения стоимости добился Дональд Трамп, пригрозив компании обращению к конкурентам — корпорации Boeing.

F-35 является многофункциональной боевой машиной пятого поколения. В США истребитель выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.