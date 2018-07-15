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18:45   15 Июля 2018
Весь мир

Глава МВД Италии озвучил цели визита в Россию

Глава МВД Италии озвучил цели визита в Россию

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сообщил, что с нетерпением ждет восстановления деловых отношений с Россией. Он прибыл в это воскресенье в Москву.

Сальвини в интервью телеканалу Rainews24 выразил гордость, что является первым министром нового правительства Итали, который прибыл с официальной миссией в Россию. По его словам, в Москве Сальвини встретится с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, а также с рядом представителей итальянских и российских экономических кругов.

«Потому что я с нетерпением жду, чтобы вернуться к работе, вести диалог, заниматься культурой и торговлей между Италией и Россией, потому что санкции никогда ничего не решали в истории человечества», — добавил министр.

Во время общения с итальянской прессой в посольстве страны в Москве, Сальвини заявил, что открытие каналов для финансирования российского бизнеса «стало бы мудрым сигналом».

Вице-премьер будет присутствовать на финале чемпионата мира по футболу. Ранее он уже сообщал о своем желании совместить посещение финала ЧМ с официальными обязанностями. Приглашение в Россию поступило Сальвини от руководства российских силовых структур. Он планировал обсудить вопросы миграции и антитеррора.

Ранее политик характеризовал Россию как основного союзника по борьбе с терроризмом исламских экстремистов. Сальвини уверен, что Италии необходимо руководствоваться принципом добрососедства, поскольку Россия — значимый экономический и торговый партнер. 

 

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #италия #политика #весь мир #сальвини
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