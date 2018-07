Москву и Ханчжоу связали прямым авиарейсом

Авиасообщение запустят 31 июля 2018 года, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в международном аэропорту округа Ханчжоу «Сяошань».

Самолеты китайского коммерческого авиаперевозчика Capital Airlines начнут летать из Ханчжоу в Москву каждый вторник, четверг и субботу. Предварительно, рейсы из китайского города сделают утренними, но в этот же день после обеда самолет полетит обратно из Москвы.

Сейчас туристы добираются до столицы китайской провинции Чжэцзян с пересадкой в других городах. Москва и Санкт-Петербург — популярное направление китайских туристов, поэтому авиакомпании открывают новые прямые рейсы между городами КНР и России.

You can now fly directly from Moscow to #Hangzhou, visiting the city of living poetry effortlessly! For more >> https://t.co/APlyHgNlK8 #TTOT pic.twitter.com/AiThiy8keE