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Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

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 ЛНР заявила об иностранных наемниках у линии соприкосновения

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Нападающий сборной Франции Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018
18:22   15 Июля 2018
Весь мир

Москву и Ханчжоу связали прямым авиарейсом

Москву и Ханчжоу связали прямым авиарейсом

Авиасообщение запустят 31 июля 2018 года, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в международном аэропорту округа Ханчжоу «Сяошань».

Самолеты китайского коммерческого авиаперевозчика Capital Airlines начнут летать из Ханчжоу в Москву каждый вторник, четверг и субботу. Предварительно, рейсы из китайского города сделают утренними, но в этот же день после обеда самолет полетит обратно из Москвы.

Сейчас туристы добираются до столицы китайской провинции Чжэцзян с пересадкой в других городах. Москва и Санкт-Петербург —  популярное направление китайских туристов, поэтому авиакомпании открывают новые прямые рейсы между городами КНР и России.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #кнр #ханчжоу #capital airlines
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