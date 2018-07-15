Минимум семь человек стали жертвами взрыва в Кабуле

По меньшей мере семь человек погибли, свыше 15 получили травмы из-за самоподрыва террориста рядом с воротами Министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

Об этом в воскресенье сообщал телеканал 1TV со ссылкой на местную полицию. Ранее полицейское управление Кабула сообщало о том, что около десяти человек были ранены в результате теракта, есть жертвы.

Как сообщил пресс-секретарь министерства, взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня у входа в здание. Отмечается, что злоумышленник совершил атаку в то время, когда сотрудники ведомства выходили из здания после окончания рабочего дня.

Пока ни одна группировка в регионе не заявила об ответственности за атаку.