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Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

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18:05   15 Июля 2018
Весь мир

Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Кремле принял главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Баха. Он заявил, что столь радушный приём иностранных болельщиков на ЧМ по футболу поменял многие оценки в отношении России.

 Он поздравил российского президента с успехами этого чемпионата мира. 

Россия действительно продемонстрировала в очередной раз, благодаря выдающимся организаторским способностям, что  в состоянии создавать такие крупные мероприятия»,  — констатировал Бах.

Глава МОК отметил, что россияне показали себя в качестве добродушных гостеприимных хозяев. Футбольное первенство проходит в России с 14 июня. В воскресенье на московском стадионе «Лужники» состоится финальная игра чемпионата. В ней сыграют сборные Франции и Хорватии. Матч начнется в 18.00 по Москве. В субботу глава ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат по футболу в России «лучшим за всю историю».

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Автор: Олег Королев
#путин #чм-2018 #общество #весь мир
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