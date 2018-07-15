Глава МОК заявил Путину, что ЧМ изменил многие оценки в отношении России

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Кремле принял главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Баха. Он заявил, что столь радушный приём иностранных болельщиков на ЧМ по футболу поменял многие оценки в отношении России.

Он поздравил российского президента с успехами этого чемпионата мира.

Россия действительно продемонстрировала в очередной раз, благодаря выдающимся организаторским способностям, что в состоянии создавать такие крупные мероприятия», — констатировал Бах.

Глава МОК отметил, что россияне показали себя в качестве добродушных гостеприимных хозяев. Футбольное первенство проходит в России с 14 июня. В воскресенье на московском стадионе «Лужники» состоится финальная игра чемпионата. В ней сыграют сборные Франции и Хорватии. Матч начнется в 18.00 по Москве. В субботу глава ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат по футболу в России «лучшим за всю историю».