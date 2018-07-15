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 США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ

США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ
17:54   15 Июля 2018
Весь мир

США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ

США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ

Советник президента США Джон Болтон уверен, что от России будет сложно требовать экстрадиции 12 россиян, которых американская сторона обвиняет во вмешательстве в выборы.

Он также отметил, что Министерство внутренней безопасности США может обратится с соответствующим запросом в Интерпол. Болтон подчеркнул, что у Вашингтона в настоящее время нет договора с Россией об экстрадиции.

При этом ранее посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман, в свою очередь, не исключил, что ФБР будет работать над запросом об экстрадиции 12 этих российских граждан.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #экстрадиция #джон болтон
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