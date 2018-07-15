США могут обратиться в Интерпол для выдачи 12 граждан РФ

Советник президента США Джон Болтон уверен, что от России будет сложно требовать экстрадиции 12 россиян, которых американская сторона обвиняет во вмешательстве в выборы.

Он также отметил, что Министерство внутренней безопасности США может обратится с соответствующим запросом в Интерпол. Болтон подчеркнул, что у Вашингтона в настоящее время нет договора с Россией об экстрадиции.

При этом ранее посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман, в свою очередь, не исключил, что ФБР будет работать над запросом об экстрадиции 12 этих российских граждан.